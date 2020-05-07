На Донетчине 3 пациента вылечились от коронавируса

В Донецкой области три пациента выздоровели от коронавируса. Об этом на ежедневном брифинге по вопросам предотвращения распространения COVID-19 сообщил Александр Педенко, начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА.

Он уточнил, что два человека выздоровели в Мариуполе, молодая девушка и ее мать, и одна женщина в Бахмуте.



«В соответствии негативному результату вчера, они сегодня или завтра будут выписаны из больниц», — сказал Педенко.



На вопрос, повлияет ли ослабление карантина в области на ситуацию с заболеваемостью, начальник департамента ответил: «Сегодня ситуация под контролем и хватает больниц и медицинских ресурсов. Но если определенные рамки карантина придерживаться не будут, то больницы не справятся и ситуация будет неконтролируемая. Поэтому призываю граждан соблюдать правила карантина.

Все медики, которые нуждаются в тестировании на коронавирус, также его проходят», — добавил Педенко, не уточнив, по каким именно критериям определяют таких медработников.

За сутки 6 мая в Донецкой области сделали 512 быстрых тестов и 110 ПЦР-тестов на коронавирус. В результате тестирования зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев — 89, из них 3 человека погибли, 20 выздоровели и 66 продолжают лечение.



По состоянию на утро 7 мая в Украине выявлено 13691 случаев коронавируса. Из них 2396 пациентов выздоровели, а 340 умерли. За сутки зафиксировано 507 новых случаев болезни.