Рада приняла закон, которым повышается соцзащита медиков и изменяется алгоритм ПЦР-тестирования

Верховная Рада приняла закон для повышения способности системы здравоохранения противодействовать COVID-19. В частности, законом предусматриваются налаживание алгоритмов и обеспечения системы массового тестирования, усиление мощности и обеспеченности определенных учреждений здравоохранения, которые принимают больных COVID-19, а также улучшения условий труда медперсонала.



За законопроект №3380 в целом проголосовали 336 депутатов.



Согласно закону, медицинские работники, находящиеся на самоизоляции из-за работы с больными COVID-19, должны получать 100% заработной платы независимо от страхового стажа. Также определен размер пособия гражданам, которые находятся на самоизоляции под наблюдением медиков, — 50% средней зарплаты независимо от страхового стажа.



Вместе с тем, на волонтерских началах к борьбе с эпидемией позволяют привлекать врачей-интернов, а также врачей-специалистов, у которых еще нет квалификационной категории с установлением ограничений от Минздрава в отношении такого привлечения.



Кроме того, вводится обязательное тестирование за бюджетные средства для лиц, обращающихся за медпомощью с признаками СOVID-19 и лиц, имеющих установленный контакт с ними.



Также регулярное тестирование обязательно для медиков, контактирующих с больным COVID-19, а также для лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной болезни, в том числе для работников Нацполиции и Нацгвардии, независимо от того, был ли у них контакт с больными коронавирусом.

По состоянию на утро 7 мая в Украине выявлено 13691 случаев коронавируса. Из них 2396 пациентов выздоровели, а 340 умерли. За сутки зафиксировано 507 новых случаев болезни.