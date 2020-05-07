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Ермак: Украина надеется вернуть Донбасс до конца года, но есть и план «Б»

07 мая 2020, 16:45

Ермак: Украина надеется вернуть Донбасс до конца года, но есть и план «Б»

Украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории уже в конце этого года. Однако, существует и план «Б» на случай, если все пойдет не по желанному сценарию. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина не будет ждать годами, пока «та сторона не захочет прекращать войну».

«Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так», — сказал Ермак.

Также он подчеркнул, что власти хотели бы провести местные выборы в ОРДЛО в октябре этого года, как и по всей Украине. Однако это возможно только при определенных условиях.

«Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы», — отметил Ермак.

В то же время, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что кампания на местных выборах по законодательству начинается за 90 дней до даты их проведения, а перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО.

На этой же встрече Андрей Ермак заявлял, что Украина намерена пригласить переселенцев на заседание ТКГ по Донбассу. А вопросы о создании консультативного совета «будут выноситься на обсуждение с обществом».

11 марта ТКГ в Минске предварительно договорилась о создании консультативного совета.

В консультативный совет, по словам украинской стороны, должны войти представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

Группа народных депутатов от провластной фракции «Слуга народа» требовали не допустить запуска консультативного совета, видя в этом способ легализации группировок «ДНР» и «ЛНР». Схожие опасения выражали оппозиционные политики и активисты. Представители украинской власти отрицают, что консультативный совет приведет к легализации «Л-ДНР».

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