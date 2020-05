Украина и МВФ переключились c трехлетней программы на 18-месячную

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования на 18-месячную программу. Об этом во время брифинга 7 мая сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает «Интерфакс-Украина».



«Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей», — сказал он.



Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда.



«Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту», — сказал представитель Фонда.



Владимир Зеленский, Национальный банк Украины и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на 5,5 млрд долларов.



Украина смогла получить по stand by лишь первый транш 1,4 млрд долларов. Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.



Для позитивного решения Фонда Украине необходимо принять закон о регулировании банковской деятельности (так называемый «антиколомойский» законопроект).