Прокуратура объявила «министра энергетики ЛНР» в розыск

Так называемый «министр топлива и энергетики» группировки «ЛНР» подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сейчас он объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, житель Луганской области занимает эту «должность» с апреля 2016.



«В своей деятельности подозреваемый открыто совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области и функционирования службы РФ, распространения и применения юридически недействительных законодательных и нормативно-правовых актов "ЛНР", направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти», — говорится в сообщении.



Мужчина обвиняется в совершении действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).