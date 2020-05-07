На Донбассе в ходе обстрелов получили ранения шестеро военных

Незаконные вооруженные формирований 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, в результате чего ранения получили шестеро украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба, противник применял артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Под обстрел попали позиции сил ООС в районе населенных пунктов Марьинка, Старогнатовка, Широкино, Авдеевка, Новотошковское, Орехово, Крымское.



«Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются», — говорится в сводке.



Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.