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Опубликовано постановление о смягчении карантина. Что разрешено

07 мая 2020, 21:57

Опубликовано постановление о смягчении карантина. Что разрешено

Кабинет министров опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая.

Согласно постановлению, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.

Как указано в документе, смягчение карантинных ограничений касается посещения детских и спортивных площадок.

Помимо этого, ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, музеев, в том числе под открытым небом, а также историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя и по решению собственника. Также разрешается работа предприятий и учреждений, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных.

Разрешена также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов, аудиторов.

Telegram-канал/Денис Шмыгаль

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