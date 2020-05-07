Беспилотники ОБСЕ снова глушили над Донбассом

Беспилотники миссии ОБСЕ подверглись глушили во время полета над подконтрольными и неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей 5 и 6 мая. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 5 мая БПЛА миссии дальнего радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала во время полетов над районами между Константиновкой и Мироновкой Донецкой области, а также между Попасной и неподконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и неподконтрольный правительству селом Габун Луганской области.



6 мая беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS при выполнении полета вблизи Попасной.