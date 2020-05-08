Штаб ООС насчитал 21 обстрел, ранены шестеро военных

За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранены шестеро украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Сообщается, что боевики обстреляли позиции военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся по позициям у Марьинки, Старогнатовки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки, Тарамчука, Песок, Невельского, Новотошковского, Орехово, Крымского.



По данным украинской разведки, 7 мая военнослужащие уничтожили 7 боевиков и еще 5 ранили. Также сообщается об уничтожении грузовика.



В штабе также рассказали, что с начала текущих суток боевики выпустили 24 мины 120-го калибра по украинским позициям у Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы. За текущие сутки потерь среди украинских военных не зафиксировано.