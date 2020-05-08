Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине задержали банду за вымогательство 2 млн гривен у фермера

08 мая 2020, 08:57

На Луганщине задержали банду за вымогательство 2 млн гривен у фермера

В Луганской области полиция задержала троих человек по подозрению в вымогательстве 2 млн гривен у местного фермера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие считает организатором преступной группы задержанного мужчину, а его сообщницами — двух женщин.

Один из фермеров, у которого вымогатели потребовали 2 млн гривен, обратился в полицию.

«Преступникам он сказал, что не располагает всей суммой, и те согласились получать выплаты частями. Тем временем правоохранители задокументировали процесс передачи денег», — говорится в сообщении.

Троих подозреваемых задержали 6 мая на блокпосте «Кременная-Торское» после того, как фермер отдал им последнюю часть суммы — 500 тысяч гривен. Полиция также провела обыски по месту проживания задержанных.

У них изъяли 500 тысяч гривен, 28 тысяч долларов, золотые украшения, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и психотропные вещества. В рамках следственных действий было установлено, что подозреваемые выращивали дома каннабис.

Задержанным инкриминируют ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство в составе группы лиц). Если вина будет доказана в суде, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура готовит ходатайство о взятии подозреваемых под стражу на время досудебного расследования.

ТЕГИ

Места
Луганская область
Прочее
Вымогательство

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:11
«ДНР» сообщила о пятой смерти из-за COVID-19. Всего 156 заболевших
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:45
Ермак: Украина надеется вернуть Донбасс до конца года, но есть и план «Б»
15:45
«ДНР» выпустила почтовую открытку со Сталиным к 9 мая
14:31
«ДНР»: Пятеро жителей села ранены в результате обстрела
11:37
СМИ: «ДНР» хочет установить памятник Сталину вместо статуи Шевченко
09:24
«ДНР» заявила о 5 новых случаях коронавируса
08:53
В МинВОТ заявили о загрязнении двух водохранилищ в ОРДЛО. Здоровье сотен тысяч человек в опасности
21:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:54
Пушилин снова сфотографировался с Ходаковским. Раньше тот был в опале
10:31
В Донецке взорвался автомобиль возле здания «полиции»
10:20
«ДНР» сообщила о 142 случаях коронавируса
09:23
Медработники не смогли рассказать ОБСЕ о раненых без разрешения боевиков
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:54
«ЛНР» приговорила бывшего «силовика» к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
все новости
11:33
Коронавирусом заразились еще четверо военных и трое пограничников
10:31
Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили
10:11
«ДНР» сообщила о пятой смерти из-за COVID-19. Всего 156 заболевших
09:56
СБУ: На Черниговщине экс-начальник военного склада торговал патронами из зоны ООС
09:08
Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 тысяч
08:57
На Луганщине задержали банду за вымогательство 2 млн гривен у фермера
08:21
В Донецкой области — 4 новых пациента с коронавирусом
08:13
Штаб ООС насчитал 21 обстрел, ранены шестеро военных
06:42
США продолжат оказывать поддержку Украине
23:05
Беспилотники ОБСЕ снова глушили над Донбассом
21:57
Опубликовано постановление о смягчении карантина. Что разрешено
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:43
Саакашвили назначен главой Исполкома реформ
19:26
На Донбассе в ходе обстрелов получили ранения шестеро военных
18:18
Прокуратура объявила «министра энергетики ЛНР» в розыск
все новости
ВИДЕО
Как не заболеть коронавирусом из-за маски и перчаток ►
06 мая, 23:00
Кому и как делают тест на коронавирус ►
06 мая, 16:09
Переселенцев ущемляют или нет? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
04 мая, 21:15

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция