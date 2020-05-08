На Луганщине задержали банду за вымогательство 2 млн гривен у фермера

В Луганской области полиция задержала троих человек по подозрению в вымогательстве 2 млн гривен у местного фермера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Следствие считает организатором преступной группы задержанного мужчину, а его сообщницами — двух женщин.



Один из фермеров, у которого вымогатели потребовали 2 млн гривен, обратился в полицию.



«Преступникам он сказал, что не располагает всей суммой, и те согласились получать выплаты частями. Тем временем правоохранители задокументировали процесс передачи денег», — говорится в сообщении.



Троих подозреваемых задержали 6 мая на блокпосте «Кременная-Торское» после того, как фермер отдал им последнюю часть суммы — 500 тысяч гривен. Полиция также провела обыски по месту проживания задержанных.



У них изъяли 500 тысяч гривен, 28 тысяч долларов, золотые украшения, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и психотропные вещества. В рамках следственных действий было установлено, что подозреваемые выращивали дома каннабис.



Задержанным инкриминируют ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство в составе группы лиц). Если вина будет доказана в суде, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура готовит ходатайство о взятии подозреваемых под стражу на время досудебного расследования.