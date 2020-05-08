СБУ: На Черниговщине экс-начальник военного склада торговал патронами из зоны ООС

На Черниговщине СБУ разоблачила бывшего начальника артиллерийского склада, который наладил торговлю боеприпасами, вывезенными из зоны операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Черниговской области.



Как отмечается, сначала оперативники задокументировали продажу бывшим военным партии патронов калибра 7,62 мм, а затем задержали его на территории воинской части — там он пытался продать более 300 патронов к автомату.



Изъятые боеприпасы передали на экспертизу. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.



По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами открыто уголовное производство, ведется следствие. Проверяется возможная причастность к преступлению других военнослужащих.