Коронавирусом заразились еще четверо военных и трое пограничников

За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины выявлено четыре новых случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщает командование медицинских сил.



Всего на данный момент в ВСУ болеют коронавирусом 33 человека. За время пандемии 52 человека уже выздоровели, а двое умерли.



Также три новых случая коронавируса выявили среди военнослужащих Государственной пограничной службы, передает пресс-служба ведомства.



Всего в рядах ГПСУ выявлено 23 случая болезни. Из них выздоровели 4 пограничника, а 19 продолжают лечение.

По состоянию на утро 8 мая в Украине выявлено 14195 случаев коронавируса. Из них 2706 пациентов выздоровели, а 361 умер. За сутки зафиксировано 504 случая болезни.