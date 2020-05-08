Зеленский на украинско-российской границе почтил память погибших во Второй мировой войне

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область, где посетил поселок Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В Меловом Зеленский посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям». Там он возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции — солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди прижалась освобожденная из нацистского плена женщина.



Постамент внешне напоминает блиндаж. Внутри — музей «Землянка». На постаменте надпись: «Украина — освободителям».



Рядом с памятником расположена братская могила. В ней захоронены сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. 1066 имен павших высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.



«Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли», — отмечается в сообщении.