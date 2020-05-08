Когда появится вакцина от коронавируса? ►

Весь мир замер в ожидании появления вакцины, которая спасет от эпидемии COVID19.



Задача вакцины — познакомить организм с возбудителем той или иной инфекции для выработки иммунитета. В регламенте ВОЗ прописаны четкие временные рамки для разработки вакцины от какой-либо болезни, обычно на это уходят годы. Но в данной ситуации каждый день на счету и ученым со всего мира пришлось ускориться и дать результаты в считанные месяцы.



Более 70 стран занимаются разработкой вакцины, среди них США, Китай, Великобритания и Германия. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что изобретения вакцины от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.



Тем не менее, ряд стран в разработке зашли уже довольно далеко.