Боевику «ЛНР» сообщили о подозрении в захвате людей на Донбассе

Прокуратура объявила о подозрении главе «военной комендатуры» группировки «ЛНР» в организации задержек украинских граждан на неподконтрольной территории. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.



По данным следствия, подозреваемый с июня 2014 года организовал на временно оккупированной территории Луганской области незаконный захват людей и их дальнейшее противоправное содержание в нечеловеческих условиях на протяжении длительного времени.



«После задержания эти лица попадали в подвальные помещения Луганской облгосадминистрации, где подозреваемый организовал место массового содержания в ненадлежащих условиях захваченного гражданского населения, применения к ним физическое насилие и пытки», — говорится в сообщении.



Следствием установлены десятки человек, находившиеся в застенках так называемой «военной комендатуры "ЛНР"», где применялись пытки.



Досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) продолжается.