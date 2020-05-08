Ляшко анонсировал пересмотр плана выхода из карантина

Ранее представленный Кабмином план выхода из карантина будет пересмотрен. Об этом в комментарии LB.ua рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



«План из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения», — сказал он.



В частности, по словам Ляшко, решение по работе детских садиков должно быть 22 мая. Рассматривается вариант того, что детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения — в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.



Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение — выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.



Кабмин уже ускорил ослабление некоторых ограничительных мер — в частности, разрешил плановые операции и стоматологическую помощь, работу кафе и ресторанов на вынос и обслуживание клиентов на летних площадках с 11 мая, хотя по плану это должно было состояться на более поздних этапах.



Ляшко также сообщил, что сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.