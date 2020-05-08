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Зеленский считает ошибочной реакцию Грузии на назначение Саакашвили

08 мая 2020, 14:34

Зеленский считает ошибочной реакцию Грузии на назначение Саакашвили

Президент Владимир Зеленский считает ошибочной реакцию грузинской стороны на назначение Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте. Об этом Зеленский сказал на брифинге в Луганской области, который транслировал телеканал «НАШ».

«Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла [в Грузии] в Украину. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны.

Он выразил надежду, что после консультаций «все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этом государстве».

Зеленский также подчеркнул, что назначение Саакашвили — это решение украинского руководства и является внутренним вопросом страны. «Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все», — указал он.

Накануне экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. 

В ответ Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций. При этом глава МИД страны заверил, что, «Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства».

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