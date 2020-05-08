Из-за карантина начало работы КПВВ «Золотое» откладывается

Дата открытия КПВВ «Золотое» пока неизвестна, поскольку продолжаются карантинные мероприятия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Луганской области, который транслировал телеканал «НАШ».



«Сроки [начала работы КПВВ] связаны с карантинными мерами, которые происходят в нашем государстве и Станица Луганская и Золотое это не исключение», — сказал он.



11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны достигли договоренностей по одновременному открытию КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.