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Красный крест отправил помощь для борьбы с коронавирусом в Донецк и Луганск

08 мая 2020, 16:33

Красный крест отправил помощь для борьбы с коронавирусом в Донецк и Луганск

Международный Комитет Красного Креста доставил на подконтрольную группировке «ЛНР» территорию гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

По словам представительницы группировки Ольги Кобцевой, груз содержит медицинские препараты.

Координатор департамента коммуникаций МККК Санела Байрамбашич в комментариях «Новостям Донбасса» подтвердила эту информацию. Также она сообщила, что помощь для борьбы с коронавирусом Красный крест отправил и в Донецк.

Представительница Красного креста также сообщила, что помощь для борьбы с коронавирусом на неподконтрольную территорию МККК начал отправлять с 17 апреля.

Ранее в МККК сообщали, что со стороны группировок «Л/ДНР» запрос на гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом не поступал.

Также в Красном кресте отметили, что несмотря на ограничения в связи с карантином, организация продолжит отправку гуманитарных грузов в неподконтрольные властям районы Донбасса.

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