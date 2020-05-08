Красный крест отправил помощь для борьбы с коронавирусом в Донецк и Луганск

Международный Комитет Красного Креста доставил на подконтрольную группировке «ЛНР» территорию гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.
По словам представительницы группировки Ольги Кобцевой, груз содержит медицинские препараты.
Координатор департамента коммуникаций МККК Санела Байрамбашич в комментариях «Новостям Донбасса» подтвердила эту информацию. Также она сообщила, что помощь для борьбы с коронавирусом Красный крест отправил и в Донецк.
Представительница Красного креста также сообщила, что помощь для борьбы с коронавирусом на неподконтрольную территорию МККК начал отправлять с 17 апреля.
Ранее в МККК сообщали, что со стороны группировок «Л/ДНР» запрос на гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом не поступал.
Также в Красном кресте отметили, что несмотря на ограничения в связи с карантином, организация продолжит отправку гуманитарных грузов в неподконтрольные властям районы Донбасса.