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Минреинтеграции узнало о заболевшем COVID-19 сотруднике ФСБ в Донецке

08 мая 2020, 16:56

Минреинтеграции узнало о заболевшем COVID-19 сотруднике ФСБ в Донецке

В Донецке коронавирус был выявлен у сотрудника Федеральной службы безопасности России. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Подчеркивается, что инцидент произошел 5 апреля. Прибывший из России сотрудник ФСБ был госпитализирован.

В целом общей чертой в министерстве назвали «несостоятельность российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях эффективно противодействовать эпидемии COVID-19». Там отметили, что речь идет как о неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, так и о Крыме.

По данным ведомства, статистика по выявленной заболеваемости в оккупации занижается в 2-2,5 раза путем установления диагнозов «ОРВИ», «пневмония», «сердечная недостаточность» людям, имеющим выраженные признаки заболевания коронавирусом.

Также Минреинтеграции заявило, что оккупационные администрации установили прямой запрет медикам распространять информацию, изымают медицинскую документацию.

При этом в ведомстве отмечают, что установить реальную ситуацию невозможно также из-за нехватки тестов на коронавирус.

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