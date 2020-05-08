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Вступительная кампания в украинские вузы перенесена на август

08 мая 2020, 19:39

Вступительная кампания в украинские вузы перенесена на август

Вступительная кампания в высшие учебные заведения перенесена на август. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Для выпускников 11-х классов регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам Внешнего независимого оценивания).

Для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены, прием документов завершится 16 августа.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет проходить не позже 27 августа, а подача поступающими документов для зачисления — до вечера 31 августа.

Абитуриенты смогут подавать оригиналы документов по электронной почте.

«Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения», — сообщили в министерстве.

Регистрация для сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) пройдет с 12 мая до 5 июня в режиме онлайн. Даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными — 1 и 3 июля соответственно.

Даты регистрации электронных кабинетов поступающих на магистратуру, приема документов и рекомендаций перенесены на месяц.

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