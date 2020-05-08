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Кулеба: Агрессия РФ в Украине длится уже дольше Второй мировой войны

08 мая 2020, 20:37

Кулеба: Агрессия РФ в Украине длится уже дольше Второй мировой войны

Российская агрессия против Украины, которая привела к аннексии Крыма и захвату части Донбасса боевиками «Л-ДНР», уже длится дольше, чем Вторая мировая война. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

«На короткое время жила надежда, что с учреждением ООН возникнет более справедливый и мирный мир. С применением силы против территориальной целостности политическая независимость любого государства была бы невообразимой. К сожалению, для некоторых, включая одного из постоянных членов Совета безопасности ООН, это обязательство не значит слишком много», — сказал Кулеба в онлайн-обращении к Совету безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В то же время министр подчеркнул, что возвышение роли Иосифа Сталина в РФ служит в частности оправданию агрессии Москвы против Украины и Грузии. «Мы сожалеем в связи с возвышением роли Сталина в России. Это преследует цель восстановления тоталитарного государства с одним непогрешимым лидером в его главе. Это служит имитации чувства безупречности режима, созданию образа внешнего врага и оправданию агрессии Москвы против соседей, таких как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран», — подчеркнул Кулеба.

Министр напомни, что российская агрессия на Донбассе привела к 13 тысячам убитых и более 27 тысячам раненных.

Он добавил, что Украина — одна из наиболее пострадавших во Второй мировой стран.

«Украина — одна из стран, которая больше всего пострадала в ходе наибольшей трагедии XX века — Второй мировой войне, которая принесла невыразимые человеческие страдания и ужасы Холокоста в Европу. Даже по самым скромным оценкам, число моих погибших соотечественников составляет 8.5 млн. Более 7 млн украинцев боролись против нацизма в семи ариях: в Красной армии, Украинской повстанческой армии, польских, французских, британских, канадских и американских вооруженных силах», — отметил Кулеба.

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