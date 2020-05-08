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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

08 мая 2020, 21:25

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

Коронавирус в Украине по состоянию на 8 мая подтверждён у 14195 человек. Из них 2706 пациентов выздоровели, 361 умер. За сутки зафиксировано 504 случая болезни, в том числе четыре новых случая на Донетчине. На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 93 случая COVID-19, в Луганской области — 42. Данные с временно оккупированных территорий у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» сообщила о пятой смерти вследствие коронавируса в отдельных районах Донетчины: скончалась 62-летняя медсестра. Всего в формировании подтверждают 156 случаев болезни, 9 из которых — за последние сутки. 21 человека выписали.

Группировка «ЛНР» заявляет о 232 случаях COVID-19, 29 из которых подтверждено сегодня. До этого в группировке в течение трех дней не сообщали о новых пациентах с COVID-19.

В Донецке госпитализировали сотрудника ФСБ России, у которого выявили коронавирус, заявили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Согласно сообщению, инцидент произошел 5 апреля.

Международный Комитет Красного Креста доставил на подконтрольную боевикам территорию Донбасса гуманитарный груз с медицинскими препаратами для борьбы с коронавирусом.


Политика

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Россия также повысила уровень делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) вслед за Украиной.

Российская сторона недовольна намерением Украины ввести в переговоры ТКГ переселенцев, которые вынужденно покинули оккупированную часть Донбасса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах РФ.

Украина не смогла освободить некоторых граждан, находящихся в плену боевиков «Л-ДНР», из-за позиции координатора подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фриша, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники.

Боевые действия

С 1 по 6 мая вследствие вооруженных действий на Донбассе погибли два мирных жителя и девять получили ранения. Все инциденты произошли на неподконтрольной властям территории. В связи с этим, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека обратились к участникам конфликта, в первую очередь к украинской стороне, с просьбой способствовать прекращению огня и выводу военной силы из жилых районов.

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