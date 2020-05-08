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Донетчина — на втором месте по уплате штрафов за нарушение условий карантина

08 мая 2020, 22:50

Донетчина — на втором месте по уплате штрафов за нарушение условий карантина

С начала действия карантина в Украине суды рассмотрели более 1,12 тысячи дел о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение ограничений. Об этом сообщает «Слово и дело», составившее анализ судебных решений с 18 марта по 4 мая.

Далеко не во всех случаях были наложены взыскания. За нарушение правил карантина и решений органов местной власти для граждан предусмотрен штраф в размере 17-34 тысячи гривен, для чиновников — 34-170 тысяч гривен. Решение о взыскании принимается судом на основании протокола полиции.

Больше всего штрафов за указанный период было назначено в Днепропетровской области (39 судебных решений), далее следуют Донецкая область (19), Сумская (18) и Киев -(13)

В Донецкой области с нарушителей взыскали 391 тысячу гривен. В Луганской области только одного человека оштрафовали на 17 тысяч гривен за полтора месяца карантина.

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлен до 22 мая и в Кабинете министров прогнозируют его продление. Ограничения продлевались уже трижды начиная с 11 марта.

Коронавирус в Украине по состоянию на 8 мая подтверждён у 14195 человек. Из них 2706 пациентов выздоровели, 361 умер. За сутки зафиксировано 504 случая болезни, в том числе четыре новых случая на Донетчине. На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 93 случая COVID-19, в Луганской области — 42. Данные с временно оккупированных территорий у Минздрава отсутствуют.

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