В Донецкой области число заболевших коронавирусом приближается к сотне

В Донецкой области за минувшие сутки было выявлено шесть новых заболевших коронавирусом, общее число случаев болезни составляет 99. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Святогорск и Волновахский район — новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19. Добавилось пациентов и в Мариуполе. На остальной территории области ситуация с заболеваемостью коронавирус состоянию на 8 мая осталась неизменной», — отметил Кириленко.



Уточняется, что в Волновахском районе наличие COVID-19 подтверждено у 81-летнего пенсионера, из круга контактных лиц по областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе. В Святогорске коронавирус обнаружили у 63-летней пенсионерки, которая в начале мая вернулась домой из России.



В Мариуполе выявлено четыре новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины — 22 и 52 лет. Одна из них — медработница. Все четверо — из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев.



Общая статистика по области: 99 случаев всего, из них 3 летальных. 20 пациентов выздоровели, 76 продолжают лечение.