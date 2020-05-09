Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области число заболевших коронавирусом приближается к сотне

09 мая 2020, 08:38

В Донецкой области число заболевших коронавирусом приближается к сотне

В Донецкой области за минувшие сутки было выявлено шесть новых заболевших коронавирусом, общее число случаев болезни составляет 99. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Святогорск и Волновахский район — новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19. Добавилось пациентов и в Мариуполе. На остальной территории области ситуация с заболеваемостью коронавирус состоянию на 8 мая осталась неизменной», — отметил Кириленко.

Уточняется, что в Волновахском районе наличие COVID-19 подтверждено у 81-летнего пенсионера, из круга контактных лиц по областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе. В Святогорске коронавирус обнаружили у 63-летней пенсионерки, которая в начале мая вернулась домой из России.

В Мариуполе выявлено четыре новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины — 22 и 52 лет. Одна из них — медработница. Все четверо — из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев.

Общая статистика по области: 99 случаев всего, из них 3 летальных. 20 пациентов выздоровели, 76 продолжают лечение.

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:56
Двое гражданских погибли и 9 были ранены в ОРДЛО за неделю. В ООН обратились к штабу ООС
16:56
Минреинтеграции узнало о заболевшем COVID-19 сотруднике ФСБ в Донецке
16:33
Красный крест отправил помощь для борьбы с коронавирусом в Донецк и Луганск
15:31
В «ЛНР» заявили о 232 случаях коронавируса
10:11
«ДНР» сообщила о пятой смерти из-за COVID-19. Всего 156 заболевших
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:45
Ермак: Украина надеется вернуть Донбасс до конца года, но есть и план «Б»
15:45
«ДНР» выпустила почтовую открытку со Сталиным к 9 мая
14:31
«ДНР»: Пятеро жителей села ранены в результате обстрела
11:37
СМИ: «ДНР» хочет установить памятник Сталину вместо статуи Шевченко
09:24
«ДНР» заявила о 5 новых случаях коронавируса
08:53
В МинВОТ заявили о загрязнении двух водохранилищ в ОРДЛО. Здоровье сотен тысяч человек в опасности
21:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:54
Пушилин снова сфотографировался с Ходаковским. Раньше тот был в опале
все новости
09:51
В Украине выявлено 14710 случаев коронавируса. 376 человек умерли
09:20
В Славянске на мемориале дорисовали черную полосу. Теперь похоже на флаг УПА
09:19
Боевики ранили четверых военных за сутки
08:38
В Донецкой области число заболевших коронавирусом приближается к сотне
22:50
Донетчина — на втором месте по уплате штрафов за нарушение условий карантина
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:37
Кулеба: Агрессия РФ в Украине длится уже дольше Второй мировой войны
19:39
Вступительная кампания в украинские вузы перенесена на август
18:56
Двое гражданских погибли и 9 были ранены в ОРДЛО за неделю. В ООН обратились к штабу ООС
17:55
Рада соберется на внеочередное заседание в среду
17:20
СМИ: Украина могла вернуть из плена больше граждан, если бы не позиция координатора ОБСЕ
16:56
Минреинтеграции узнало о заболевшем COVID-19 сотруднике ФСБ в Донецке
16:33
Красный крест отправил помощь для борьбы с коронавирусом в Донецк и Луганск
15:48
Трое украинских военных ранены под Широкино
15:31
В «ЛНР» заявили о 232 случаях коронавируса
все новости
ВИДЕО
Когда появится вакцина от коронавируса? ►
08 мая, 12:42
Зеленский на украинско-российской границе почтил память погибших во Второй мировой войне
08 мая, 12:11
Как не заболеть коронавирусом из-за маски и перчаток ►
06 мая, 23:00

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция