В Славянске на мемориале дорисовали черную полосу. Теперь похоже на флаг УПА

В Славянске Донецкой области сегодня на «Мемориале Славы» в парке «Шелковичный» появилась полоса, нанесенная черной краской. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Черная краска была нанесена на знамя медно-красного цвета. С черной полосой оно теперь напоминает флаг Украинской повстанческой армии (УПА).

По данным корреспондента «НД», к памятнику приехали коммунальщики, чтобы его почистить. Мэр Славянска Вадим Лях назвал случившееся вандализмом.





Несколько дней назад коммунальные службы покрасили знамя на памятнике в медно-красный цвет, что напоминает Знамя победы Красной армии. До этого около 10 лет знамя было либо белого, либо серого цвета. По словам мэра Славянска, смена цвета обусловлена тем, что белый флаг символизирует капитуляцию.