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Боевики ранили четверых военных за сутки

09 мая 2020, 09:19

Боевики ранили четверых военных за сутки

Четверо украинских военных получили ранения в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, открывая огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Широкино, Каменки, Марьинки, Песок, Орехово и Крымского.

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