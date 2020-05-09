Боевики ранили четверых военных за сутки

Четверо украинских военных получили ранения в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, открывая огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Широкино, Каменки, Марьинки, Песок, Орехово и Крымского.