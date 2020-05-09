В Украине выявлено 14710 случаев коронавируса. 376 человек умерли

По состоянию на утро 9 мая в Украине выявлено 14710 случаев коронавируса. Из них 2909 пациентов выздоровели, а 376 умерли. За сутки зафиксировано 515 случая болезни.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Ситуация по регионам:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 156 случаев коронавируса, умерли пять человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 232 случаях болезни. Также сообщалось о двух умерших.