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«ДНР» заявила о 180 случаях COVID-19

09 мая 2020, 10:10

«ДНР» заявила о 180 случаях COVID-19

На подконтрольной группировке «ДНР» территории число заболевших коронавирусом возросло до 180 человек, за минувшие сутки было выявлено 24 случая.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.

Из общего числа заболевших 24 человек уже выписаны, а пятеро умерли. На лечении остаются 148 пациентов.

Вчера «ДНР» сообщила о смерти из-за коронавируса 62-летней медсестры.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

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