В Мариуполе 9 мая напомнили о российской агрессии

Жители Мариуполя возложили цветы к сгоревшему зданию городского управления полиции. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Люди подходят небольшими группами: по 2 — 5 человек.



На месте дежурит полиция.



На заборе возле здания полиции вывешен баннер «Россия — агрессор». По периметру также расклеены листовки с надписью «Ніколи знову».

Здание городского управления полиции в Мариуполе сгорело во время вооруженного столкновения между украинскими силовиками и сепаратистами «ДНР» в начале мая 2014 года.



В связи с пандемией коронавируса в этом году в Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.