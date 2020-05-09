За сутки в ВСУ 8 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Командовании Медсил ВСУ.



Один пациент госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. У него легкое течение заболевания, он получает необходимое лечение.



Еще семь больных лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние их здоровья удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.



По состоянию на утро 9 мая в ВСУ болеет 40 человек, выписаны 53 человека и 2 летальных случая.



На изоляции (в том числе самоизоляция) — 314 человек.





