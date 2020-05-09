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Вооруженные боевики не выпускали патруль СММ после запуска беспилотника под Горловкой

09 мая 2020, 13:11

Вооруженные боевики не выпускали патруль СММ после запуска беспилотника под Горловкой

Вооруженные боевики «ДНР» блокировали выезд наблюдателей СММ ОБСЕ из окрестностей Горловки после запуска беспилотника. Инцидент произошел 8 мая, сообщается в отчете миссии.

Наблюдатели заблаговременно предупредили о запуске БПЛА в этом районе с целью оценки повреждений. Несмотря на это, после того, как СММ завершила полёт, к ним подошли четверо боевиков, трое из которых имели при себе автоматы, и не позволили наблюдателям сесть в свои автомобили и уехать.

В течение последующих полутора часов к месту инцидента приезжали боевики, часть из которых имела пистолеты и снайперские винтовки. Они требовали от наблюдателей сфотографировать служебные удостоверения и мини-БПЛА, но команда СММ не позволила им это сделать.

Спустя более чем один час после этого боевик сообщил, что получил распоряжение разрешить патрулю покинуть это место, и команда СММ благополучно вернулась на базу.

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