Вооруженные боевики не выпускали патруль СММ после запуска беспилотника под Горловкой

Вооруженные боевики «ДНР» блокировали выезд наблюдателей СММ ОБСЕ из окрестностей Горловки после запуска беспилотника. Инцидент произошел 8 мая, сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели заблаговременно предупредили о запуске БПЛА в этом районе с целью оценки повреждений. Несмотря на это, после того, как СММ завершила полёт, к ним подошли четверо боевиков, трое из которых имели при себе автоматы, и не позволили наблюдателям сесть в свои автомобили и уехать.



В течение последующих полутора часов к месту инцидента приезжали боевики, часть из которых имела пистолеты и снайперские винтовки. Они требовали от наблюдателей сфотографировать служебные удостоверения и мини-БПЛА, но команда СММ не позволила им это сделать.



Спустя более чем один час после этого боевик сообщил, что получил распоряжение разрешить патрулю покинуть это место, и команда СММ благополучно вернулась на базу.