Луганская область может получить $100 млн на дороги и сельское хозяйство. Идет обсуждение проекта

В Украине началось общественное обсуждение проекта, предусматривающего выделение 100 млн гдолларов на ремонт дорог и развитие сельского хозяйства в Луганской области. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Проект «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» предусматривает проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе.



Также планируется привлечь инвестиции для восстановления сельского хозяйства в области.



«Собственно, нацелен он на рост экономических возможностей, сплоченности и включения в социально-экономическую жизнь страны громад, пострадавших от агрессии России, через инвестиции в местную инфраструктуру», — прокомментировал первый замминистра реинтеграции Ростислав Замлинский.



Обсуждение будет проходить до 22 мая.



На данный момент правительство ведет переговоры с Международным банком реконструкции и развития относительно реализации проекта.





