Боевики стреляли из запрещенных вооружений. Без потерь

С полуночи боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, открывая огонь, в том числе, из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под обстрелами оказались позиции ООС в районе Красногоровки, Широкино, Хутора Вольный, Крымского, Новотошковского и Опытного. Под Ореховым боевики выпустили противотанковую управляемую ракету.



Боевики открывали огонь из гранатометов разных систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.