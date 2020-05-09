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Боевики стреляли из запрещенных вооружений. Без потерь

09 мая 2020, 17:57

Боевики стреляли из запрещенных вооружений. Без потерь

С полуночи боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, открывая огонь, в том числе, из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под обстрелами оказались позиции ООС в районе КрасногоровкиШирокино, Хутора Вольный, Крымского, Новотошковского и Опытного. Под Ореховым боевики выпустили противотанковую управляемую ракету.

Боевики открывали огонь из гранатометов разных систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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