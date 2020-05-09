Житель Северодонецка надел запрещенную символику. Открыто уголовное дело

Житель Северодонецка Луганской области может понести уголовную ответственность за использование запрещенной символики. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Полицейские обнаружили 43-летнего местного жителя на одежде которого была нарисована запрещена символика.



В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».



В Лисичанске и Рубежном правоохранители выявили факты нарушений карантина во время возложения цветов.