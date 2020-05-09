Посол: Меркель регулярно звонит Зеленскому и Путину, чтобы добиться мира на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель играет решающую роль в сдерживании российской агрессии на Донбассе. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью «Радио Свобода».



Он отметил, что Меркель каждые две недели созванивается с президентами Украины и РФ, чтобы координировать процесс урегулирования.



«Пока Меркель будет продолжать заниматься украинским файлом, пока Меркель лично будет еженедельно, каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину, и координировать этот весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным, хрупким, но до тех пор, пока Ангела Меркель остается и сохраняет эту ведущую роль, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, и мы можем не бояться того, что завтра вдруг начнется очередная эскалация. Поскольку Путин прекрасно понимает, что в таком случае цена, которую он будет вынужден заплатить за эту агрессию, будет непомерно высокой», — заявил посол.



Мельник также выразил уверенность в том, что Меркель «этот огромный груз не бросит на полпути, она обязательно доведет свою миссию до успешного завершения».



«Это означает, что до прекращения войны, к достижению мира», — добавил он.