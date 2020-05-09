В Мариуполе забросали краской автоколонну

Неизвестные забросали краской автоколонну в Мариуполе во время автомарафона. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Краской забросали 4 автомобиля. По информации местного издания 0629, инцидент произошел в Кальмиусском районе.



На одном из автомобилей в колонне висел плакат с надписью «Спасибо за победу 1941 — 1945».



Правоохранители опросили владельцев машин и свидетелей происшествия.



Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.