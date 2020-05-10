ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в селе под Донецком

Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения двух жилых домов в подконтрольном селе Сигнальное Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, на улице Советской, 2 наблюдатели видели разбитое окно на южной стене дома, а также осколочные повреждения металлического забора. А неподалеку от дома патруль миссии зафиксировал свежие воронки.



Кроме того, по наблюдениям ОБСЕ, в пределах 100 м от дома были размещены позиции вооруженных формирований.



На ул. Гагарина, 15, команда СММ видела два разбитых западных окна одноэтажного жилого дома. По их оценке, повреждения возникли недавно.



«Четверо людей (1 мужчина и 3 женщины в возрасте 20–60 лет), из которых трое были владельцами поврежденных домов, сказали наблюдателям, что во второй половине дня 5 мая они слышали взрывы неподалеку», — говорится в отчете.