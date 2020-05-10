Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В МИД опровергают ограничения на выезд заграницу для украинцев

10 мая 2020, 13:16

В МИД опровергают ограничения на выезд заграницу для украинцев

Министерство иностранных дел утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения о авиарейсов МИД выполняет только функцию коммуникатора. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений относительно выезда граждан Украины за границу», — заявили в МИД.

При этом в министерстве пояснили, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям.

«Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности, тех, которые имеют удостоверения на постоянное проживание за рубежом, МИД не давало», — пояснили в ведомстве.

Ранее посольство Великобритании в Украине обратилось к гражданам, которые хотят уехать в страну, с заявлением о том, что для начала украинцы должны получить разрешение Министерства иностранных дел. В сообщении посольства также говорится о том, что украинская власть позволила покидать Украину только гражданам с постоянным проживанием в зарубежных странах.

ТЕГИ

Организации
МИД Украины
Прочее
запрет на въезд

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:46
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в селе под Донецком
10:30
В «ДНР» заявили о новом случае заражения коронавирусом
15:11
Медики в «ДНР» рассказали о ранении пяти мирных жителей в Саханке. Среди них — двое детей
13:11
Вооруженные боевики не выпускали патруль СММ после запуска беспилотника под Горловкой
10:10
«ДНР» заявила о 180 случаях COVID-19
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:56
Двое гражданских погибли и 9 были ранены в ОРДЛО за неделю. В ООН обратились к штабу ООС
16:56
Минреинтеграции узнало о заболевшем COVID-19 сотруднике ФСБ в Донецке
16:33
Красный крест отправил помощь для борьбы с коронавирусом в Донецк и Луганск
15:31
В «ЛНР» заявили о 232 случаях коронавируса
10:11
«ДНР» сообщила о пятой смерти из-за COVID-19. Всего 156 заболевших
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:45
Ермак: Украина надеется вернуть Донбасс до конца года, но есть и план «Б»
15:45
«ДНР» выпустила почтовую открытку со Сталиным к 9 мая
14:31
«ДНР»: Пятеро жителей села ранены в результате обстрела
все новости
13:16
В МИД опровергают ограничения на выезд заграницу для украинцев
11:46
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в селе под Донецком
10:30
В «ДНР» заявили о новом случае заражения коронавирусом
09:28
В Украине уже больше 15 тысяч заболевших коронавирусом
08:18
Как прошло 9 мая на Донбассе ►
23:01
За границей от коронавируса лечатся 145 украинцев
22:13
В Мариуполе забросали краской автоколонну
20:51
Посол: Меркель регулярно звонит Зеленскому и Путину, чтобы добиться мира на Донбассе
20:21
Еврокомиссия предлагает продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня
18:50
Житель Северодонецка надел запрещенную символику. Открыто уголовное дело
17:57
Боевики стреляли из запрещенных вооружений. Без потерь
16:20
Луганская область может получить $100 млн на дороги и сельское хозяйство. Идет обсуждение проекта
15:11
Медики в «ДНР» рассказали о ранении пяти мирных жителей в Саханке. Среди них — двое детей
14:21
Влияют ли сезоны года на коронавирус? ►
13:11
Вооруженные боевики не выпускали патруль СММ после запуска беспилотника под Горловкой
все новости
ВИДЕО
Как прошло 9 мая на Донбассе ►
10 мая, 08:18
Влияют ли сезоны года на коронавирус? ►
09 мая, 14:21
Когда появится вакцина от коронавируса? ►
08 мая, 12:42

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция