В МИД опровергают ограничения на выезд заграницу для украинцев

Министерство иностранных дел утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения о авиарейсов МИД выполняет только функцию коммуникатора. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу министерства.



«Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений относительно выезда граждан Украины за границу», — заявили в МИД.



При этом в министерстве пояснили, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям.



«Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности, тех, которые имеют удостоверения на постоянное проживание за рубежом, МИД не давало», — пояснили в ведомстве.



Ранее посольство Великобритании в Украине обратилось к гражданам, которые хотят уехать в страну, с заявлением о том, что для начала украинцы должны получить разрешение Министерства иностранных дел. В сообщении посольства также говорится о том, что украинская власть позволила покидать Украину только гражданам с постоянным проживанием в зарубежных странах.