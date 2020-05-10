9 мая в Мариуполе. Перепалки у здания полиции и автоколонна в краске ►

С учетом ограничительных мер из-за коронавируса и почти без нарушений карантина — в Мариуполе прошло 75-летние Победы и День памяти и примирения.



После 2014 года 9 мая для мариупольцев — двойная трагедия. Тогда представители группировки «ДНР» предприняли попытку захвата здания городского управления милиции, по всему центру города происходили стычки и провокации.



С тех пор цветы 9 мая ежегодно несут не только к памятникам Второй мировой, но и к сгоревшему зданию на улице Георгиевской.



Как и в предыдущие годы, с самого утра возле здания собрались правоохранители и представители нескольких общественных организаций, волонтеры. Люди, которые подходили в течении нескольких часов к зданию, возлагали цветы, говорить с журналистами отказывались.



Позже под зданием полиции произошло несколько конфликтов.