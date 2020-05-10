«Врачи без границ» посещают людей с подозрением на коронавирус у линии соприкосновения

Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» оказывает медицинскую помощь в рамках борьбы с COVID-19 на дому вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба организации.



В Марьинском районе две из трех мобильных команд «Врачей без границ» посещают людей, у которых семейные врачи уже определили подозрение на COVID-19.



Сообщается также, что организация обеспечивает отслеживание контактов, обследование, а также лечение на дому людям с легкими симптомами, чтобы предотвратить перегрузку в учреждениях здравоохранения.



«Наши мобильные команды оказывают помощь около 20 людям за день — не только в изолированных и сельских общинах, но и в городских центрах. Они проводят предварительную диагностику и при необходимости берут образцы. Людей, нуждающихся в госпитализации, направляют в ближайшие больницы», — объясняет координатор проекта «Врачей без границ» в Донецкой области Ирма Даниелян.



Отмечается, что организация оказывает психологическую поддержку через конфиденциальную «горячую линию», доступную в Марьинском и Волновахском районах.