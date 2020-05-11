Новый состав украинской делегации в ТКГ и распространение COVID-19. Итоги недели

«Новости Донбасса» рассказывают о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 4 - 10 мая.

Ситуация с распространением COVID-19



По состоянию на 10 мая в Украине коронавирус выявлен у 15232 человек. Из них 3 060 человек выздоровели, 391 — умерли. 100 случаев подтверждено в Донецкой области, 42 — в Луганской. Данные с оккупированных территорий у Министерства здравоохранения отсутствуют.



Группировка «ДНР» заявляет о 181 случае коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них на лечении находятся 149 пациентов, выписаны с выздоровлением 27 человек, пять пациентов скончались.



Группировка «ЛНР» сообщила 232 случаях коронавируса. При этом, в формировании не называют точное количество летальных случаев. Сообщалось о двух умерших пациентах, один из которых врач из Первомайска.



ЮНИСЕФ отправил на Донбасс партию медицинского оборудования и средств личной защиты стоимостью 16 миллионов гривен для медицинского персонала в зоне конфликта.



Международный Комитет Красного Креста c 17 апреля начал доставлять на подконтрольную боевикам территорию Донбасса гуманитарную помощь с медпрепаратами для борьбы с коронавирусом. Ранее запроса на такую помощь запроса из неподконтрольной помощи не поступало.



Политика



Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он отметил, что хотел бы, чтобы Россия также предприняла аналогичный шаг.



Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ОБСЕ, Франция и Германия пока что официально не отреагировали на идею о консультативном совете в рамках ТКГ. Вместе с тем украинская сторона по-прежнему намерена пригласить переселенцев для участия в заседаниях ТКГ.



Российская сторона недовольна намерением Украины ввести в переговоры ТКГ переселенцев, которые вынужденно покинули оккупированную часть Донбасса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах РФ.



Украина не смогла освободить некоторых граждан, находящихся в плену боевиков «Л-ДНР», из-за позиции координатора подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фриша, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила бывшего сотрудника «правоохранительных органов» к 12 годам тюрьмы по обвинению в «государственной измене».



214 человек числятся как незаконно лишенные свободы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей по состоянию на 30 апреля.



Шевченковский райсуд Киева отправил в СИЗО Александра Садовского — бывшего пленного боевиков «ДНР», который вернулся в результате «пасхального обмена» 16 апреля. Садковский подозревается в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере и несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей.



Общество



В Зоринске Луганской области около 50 горняков шахты «Никанор-Новая» вечером 4 мая завершили шестидневную подземную забастовку и поднялись на поверхность. Горняки протестовали против закрытия предприятия группировкой «ЛНР» и требовали выплатить задолженность по зарплате за 20 месяцев.



В Украине разрабатывается программа для получения высшего образования абитуриентами с оккупированных территорий, сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ) Алексей Резников.



В МинВОТ заявляют, что с конца 2019 года на подконтрольной боевикам территории была нарушена работа двух водохранилищ и допущено их загрязнение, что может повлиять на здоровье сотен тысяч граждан, а также на местную экосистему.



Боевые действия



С 1 по 6 мая вследствие вооруженных действий на Донбассе погибли два мирных жителя и девять получили ранения. Все инциденты произошли на неподконтрольной властям территории. В связи с этим, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека обратились к участникам конфликта, в первую очередь к украинской стороне, с просьбой способствовать прекращению огня и выводу военной силы из жилых районов.



Медицинский персонал из Новоазовска рассказал по телефону наблюдателям СММ ОБСЕ о ранении 7 мая в селе Саханка Донецкой области пятерых жителей, среди которых двое 13-летних детей.



8 мая вооруженные боевики «ДНР» блокировали выезд наблюдателей СММ ОБСЕ из окрестностей Горловки после запуска беспилотника.

Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



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