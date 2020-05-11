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На Донбассе пострадали четверо военных в результате обстрелов

11 мая 2020, 08:14

На Донбассе пострадали четверо военных в результате обстрелов

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего пострадали четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что один военнослужащий получил ранения, трое — боевые травмы.

По данным штаба, боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелу подверглись позиции у Авдеевки, Старогнатовки, Орехово, Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» мпротивник совершил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом НВФ использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским боевики обстреляли трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

Отмечается, что в ответ украинские военные стреляли из «штатного вооружения».

По данным украинской разведки, 10 мая ранены пятеро боевиков.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.

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