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NYT узнала, от кого Тимошенко получила $11 миллионов в США

11 мая 2020, 08:42

NYT узнала, от кого Тимошенко получила $11 миллионов в США

Юридическая фирма из Нью-Йорка выплатила 11 миллионов долларов лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ее адвокату, народному депутату Сергею Власенко, чтобы избежать судебного преследования с их стороны. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

В 2011 году Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В 2012 году министерство юстиции наняло Skadden для «независимой оценки» судебного процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в Европейском суде по правам человека. В выводах Skadden говорилось, что дело не было политически мотивированным.

Позже в компании признали, что доклад по делу Тимошенко был противоречивым и писался адвокатами «по заказу Пола Манафорта в интересах его клиента [тогдашнего президента] Виктора Януковича». Один из авторов доклада — юрист Алекс ван дер Зваан, зять российского миллиардера Германа Хана из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

В 2018 году Тимошенко во время интервью NYT газете заявила, что адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году «обеляла деятельность Януковича и его правительства».

В прошлом году Тимошенко и Власенко обратились в юридическую компанию Reid Collins & Tsai, чтобы изучить возможность суда со Skadden.

После этого Skadden решила выплатить им компенсацию, которая поступила в Украину через счета Reid Collins & Tsai. По подсчетам издания, Тимошенко и Власенко получили по 5,5 миллиона долларов каждый. Депутат Власенко указал эти поступления в своих декларациях как «иностранный доход», а Тимошенко — как «компенсацию ущерба, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014 годов».

У себя в Facebook Тимошенко отмечала, что она не будет комментировать этот доход «из-законодательного регулирования в США о юридических ограничения по делу».

Юлия Тимошенко вышла на свободу 22 феврале 2014 года в ходе событий на Майдане и бегства Виктора Януковича.

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