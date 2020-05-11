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На Луганщине будут судить двоих организаторов сепаратистского «референдума»

11 мая 2020, 09:50

На Луганщине будут судить двоих организаторов сепаратистского «референдума»

Прокуроры Луганской области направили в суд обвинительные акты в отношении двоих организаторов незаконного референдума 2014 года о независимости подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, две жительницы села Таловэ Станично-Луганского района добровольно приняли участие в организации и проведении на территории населенного пункта так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР». Одна из обвиняемых возглавила «участковую избирательную комиссию», другая выполняла функции «члена избирательной комиссии».

«Указанные лица формировали списки избирателей, выдавали местным жителям «бюллетени» и участвовали в подсчете голосов. Кроме того, на «председателя комиссии» возлагалась ответственность за надлежащую организацию работы так называемого «участка» и в целом проведение незаконного «волеизъявления», — говорится в сообщении.

Отметим, результаты этого «референдума» в дальнейшем использованы представителями так называемой «центральной избирательной комиссии ЛНР» оккупационной администрацией РФ в Луганской области для провозглашения государственной самостоятельности «ЛНР».

Обе обвиняемые признали свою вину.

 

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