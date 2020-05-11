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В России уже более 2000 смертей от коронавируса. Страна на 3 месте в мире по числу заболевших

11 мая 2020, 11:12

В России уже более 2000 смертей от коронавируса. Страна на 3 месте в мире по числу заболевших

В России по состоянию на утро 11 мая зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом — 11 656. Общее количество инфицированных COVID-19 превысило 221 тысячу. Об этом сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.

Таким образом, согласно данным ресурса Worldmeters, Россия поднялась на третью позицию по числу заболевших в мире. Лидирует США с 1 млн 367 тысячами 638 заболевших, из которых 80 тысяч 787 — умерли и 256 тысяч 336 — выздоровели.

Также сообщается, что за сутки 10 мая в России зарегистрировали 94 летальных случая от коронавирусной болезни, а выздоровели — 5 495 человек. Так, общее число смертей от COVID-19 достигло 2009, выписали из больниц 39 801 пациента.

В Украине по состоянию на утро 11 мая в Украине выявлено 15 648 случаев коронавируса. Из них 3 288 пациентов выздоровели, а 408 умерли. За сутки зафиксировано 416 случаев болезни.

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