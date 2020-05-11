Кабмин выделил 6 млрд грн безработным в рамках борьбы с коронавирусом

Кабинет министов выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты для людей, которые потеряли работу. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавируса в Офисе Президента.



Он также отметил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», также дополнительно финализируется другая программа — «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.



«Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ — сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса», — сказал Денис Шмыгаль.



Отметим, что правительство упростило процедуру регистрации безработных и увеличило минимальный размер пособия по безработице до 1000 гривен. Максимальный размер пособия составляет 8408 гривен.

Напомним, 5 мая «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную службу занятости сообщал, что количество безработных за время карантина увеличилось на 166 тысяч человек.



Из-за карантина безработица в Донецкой области выросла на 69%.