Россия завершает период нерабочих дней с 12 мая. Он длился более 6 недель

В России с 12 мая завершается период нерабочих дней, который был введен с 30 марта в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе видеообращения, которое транслируют российские телеканалы.



Путин объявил, что РФ подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Однако, по его словам, этот процесс не будет быстрым и потребует «значительного времени».



Российский президент отметил, что каждый регион будет сам решать, как ему снимать ограничения.



Вместе с тем ограничения сохранятся для людей старше 65 лет.

В России по состоянию на утро 11 мая зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом — 11 656. Общее количество инфицированных COVID-19 в стране превысило 221 тысячу.