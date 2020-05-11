Кабмин изменит механизм начисления надбавок медикам, работающим с больными COVID-19

Апрельские выплаты надбавок медикам, работающим с больными COVID-19, будут проводиться через Национальную службу здоровья Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавируса в Офисе Президента.



Шмыгаль пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не постановлением Кабинета министров от 2020 года, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие необходимых средств, провести выплаты в регионах не удалось.



Отмечается, что на текущей неделе правительство будет искать решения для того, чтобы все медики получили положенные выплаты.



По состоянию на 11 мая 300% надбавку за март в полном объеме выплатила только Полтавская область.