В Авдеевке в результате обстрела повреждена крыша жилого дома

Фото: Штаб ООС

В результате обстрела 10 мая в Авдеевке повреждена крыша жилого дома. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома», — говорится в сообщении.



Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.



По данным штаба ООС, за минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего пострадали четверо украинских военнослужащих.

Фото: Штаб ООС